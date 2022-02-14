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İzmir'de CHP'li gençlerden dikkat çeken protesto!

14 Şubat 2022 Pazartesi 08:50

Karşıyaka'da akaryakıt fiyatlarını ve yüksek otomobil fiyatlarını protesto etmek isteyen CHP'li gençler dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Taş Devri çizgi filminde Fred Çakmaktaş'ın ayaklarıyla hareket ettirdiği arabadan yapan gençler, bu araçla trafiğe çıktı.


İzmir'de CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları ve akaryakıttaki yüksek ÖTV'yi, ünlü çizgi film Taş Devri'ndekine benzer bir araçla ilçede tur atarak protesto etti.

CHP'li gençler, bu araçla Karşıyaka Çarşı'yı turladı. Karşıyaka İskele'de trafiğe çıkan araç, çevredekilerden büyük ilgi gördü.

O anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar, CHP Karşıyaka Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından, "Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi. Biz de kendi arabamızı yaptık" mesajıyla paylaşıldı.

Etiketler; #karşıyaka #taş devri #chp #izmir
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