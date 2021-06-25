İzmir'de çiftçi zarar etmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fuar İzmir’de düzenlenen İzmir Tarım Buluşması’nda üreticilerle bir araya geldi. Ülkede tarımda yaşanan acı tabloya değinen Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalardan övgüyle söz ederek, “Koskoca Tarım Bakanlığı’nın yapamadığını sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediye Başkanı tek başına yapıyor. Daha göreceksiniz İzmir’de hiçbir çiftçi zarar etmeyecek” dedi.

HABEREKSPRES-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam değeri 1 milyar lirayı aşan 4 yatırımının açılış töreni için kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açılış maratonu İzmir Tarım Buluşması ile son buldu. Fuar İzmir’de 80 ülkeden 774 katılımcı ile başlayan Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan Agroexpo – 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda üreticilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi.

Çiftçinin 175 milyar lira alacağı nerede?

Sabah saatlerinde Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi açılışının ardından kahvehanede vatandaşlarla yaptığı sohbete değinen Kılıçdaroğlu, “Köylüler, ‘yem, ilaç, su, elektrik, gübre fiyatları anormal artıyor, tarımdan zarar ediyoruz, kar elde edemiyorsak neden tarımla uğraşalım?’ diyor. Söyledikleri doğru. Herkesin, her kesimden siyasilerin bu konuda uzlaşması lazım. Tarım sektörü stratejik bir sektördür ve dünyanın bütün ülkelerinde tarım sektörüne destek verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen görevi yaptı ve 2006 yılında Tarım Kanunu’nu çıkardı. Bu kanuna göre milli gelirin yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilmesi gerekiyordu. Bu madde hiçbir zaman tam uygulanmadı. 2006 yılından bu yana çiftçinin 175 milyar lira alacağı var. Para verilmedi. Parlamento, milletvekilleri görevini yaptı. Ama hükümet bunu uygulamadı. Demek ki bu konuda sizin ve bizim ortak dil geliştirmemiz lazım. Tarımı, çiftçiyi her dönemde desteklemek zorundayız. Bu sadece bizim görevimiz değil. Bu ülkeyi düşünen herkesin ortak görevi olmak zorunda” dedi.



Sağlıklı planlama yapılmalı

Pandemi döneminde tarımın, beslenmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, bugün Türkiye’de pek çok ürünün ithal edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, yaşanan sorunların çözümü için izlenecek adımları şöyle aktardı:

“İthal edilmeyen bir şey yok. Oturup düşünmemiz lazım. Hollanda’nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar; Konya’dan küçük bir devlet, bizim 18 – 19 milyar dolar. Bereketli topraklarımız, suyumuz, güneşimiz, taşı sıksan suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Yurtdışından saman ithal etmek, fiyatının buğdaydan daha fazla olacağı aklınıza gelir miydi? Demek ki yönetemiyorlar. Sağlıklı planlama yapmak gerekiyor. Çiftçi ne ekeceğini bilecek, çiftçi kazanacak, gerektiğinde devlet taahhüt ettiği fiyattan ürünü satın alacak. Böylece herkesin kazandığı, bol miktarda ihracat yapacağımız bir alanı ayağa kaldırmış oluruz."

Kılıçdaroğlu'ndan Soyer’e övgü

En büyük dileğinin bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bunun yolu da herkesin alın terinin hakkını kazanmasıdır. Çiftçinin her zaman yanında oldum ve olmaya da özen göstereceğiz. Sözüm söz; beraber kazanacağız, birlikte kazanacağız. Birlikte Türk çiftçisinin alın teriyle ürettiği ürünleri dünyanın her tarafına taşıyacağız. İzmir Büyükşehir Belediyemizin kente kazandırdığı İzmir Tarım Geliştirme Merkezi’nin açılışını yaptık. Tunç Soyer’e teşekkür etmek isterim. Kuru iklimde susuz, yağışlı iklimde sulu alanlara hangi ürünler ekilmeli burada gösteriliyor. Üreticilerin toprak analizleri yapılıyor. ‘Sayın Başkan bu analizler karşılığında çiftçi size ne kadar para ödeyecek?’ diye sordum. ‘Hiç para ödemeyecek’ dedi. Çiftçi toprağını getirecek, hangi gübreyi kullanması lazım, en çok verimi nasıl alır bütün bunların altyapısını oluşturmuşlar. Koskoca Tarım Bakanlığı’nın yapamadığını sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediye Başkanı tek başına yapıyor. Daha göreceksiniz. İzmir de hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarımızın yönettiği yerlerde çiftçiler zarar etmeyecek. Onların ürünlerine sahip çıkacağız, onların ürünlerini satın alacağız, üreticiyi avuç açar hale getirmeyeceğiz” dedi.

Soyer: “Hep birlikte başaracağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ülkede yoksulluğun derinleştiğine dikkat çekerek, “Kırsalda üretim yapmak iyice güçleşti. Yem fiyatı 80- 90 liralardan 170-180 liralara çıktı. Tüm girdi maliyetleri yükseldi. Bu tabloda umutsuzluğa kapılmamak çok zor. Ama biz biliyoruz ki yaşadığımız bu durum bir kader değil. Başkası mümkün. Başka bir tarım mümkün! Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, üreticilerin sorunlarını ve önerilerini dinleyip not aldı. İzmir Tarım Buluşması’nda tarım ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi için atılacak adımlar da gündeme geldi.