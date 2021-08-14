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İzmir'de çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken yangın, yan binalardaki 2 daire de zarar verdi

İzmir'de çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:03

Alınan bilgiye göre, H.B.'nin Umut Mahallesi 3867 Sokak'ta kiracı olarak oturduğu 3 katlı binanın en üst katındaki evinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında binanın bitişiğindeki ve arkasındaki 2 dairede de hasar oluştu.

Öte yandan, evinin yandığını görüp sinir krizi geçiren ev sahibi H.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yangın #karabağlar yangın
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