İzmir'de çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken yangın, yan binalardaki 2 daire de zarar verdi

Alınan bilgiye göre, H.B.'nin Umut Mahallesi 3867 Sokak'ta kiracı olarak oturduğu 3 katlı binanın en üst katındaki evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında binanın bitişiğindeki ve arkasındaki 2 dairede de hasar oluştu. Öte yandan, evinin yandığını görüp sinir krizi geçiren ev sahibi H.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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