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İzmir'de Çilek Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler konser verecek?

Kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Emiralem Çileği’nin hasat mevsimi 12’inci kez Çilek Festivali ile kutlanacak

İzmir'de Çilek Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler konser verecek?
10 Mayıs 2022 Salı 12:07

“Çilek tadında Festival” sloganıyla düzenlenecek olan ve geniş katılım beklenen festivale  çilek hasatı eşliğinde vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için yoğun bir program hazırladık. Ünlü sanatçılarımız Bedia Akartürk ve Gülben Ergen konserleriyle de akşamları hep beraber olacağız. Tüm hemşehrilerimizi Menemen’deki birbirinden renkli görüntülerin ve yarışmaların olacağı Emiralem Festivalimize davet ediyoruz” dedi.

Menemen’de, bu yıl 12’incisi gerçekleşecek olan ve ilçenin tanıtımı açısından önemli etkinliklerin başında yer alan Emiralem Çilek Festivali heyecanı yaşanıyor. 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde; çocuk atölyelerinin yanı sıra,  ‘En Güzel Çilek Bahçesi’, ‘En Güzel Çilek’, ‘En Güzel Çilekli Pasta’ yarışmaları gerçekleştirilecek. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında iki gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. 14 Mayıs Cumartesi Günü saat 17.00’da kortej yürüyüşü düzenlenecek. Emiralem Dörtyol Kavşağı’nda başlayacak olan kortej, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sona erecek. Saatler 20.30’u gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Bedia Akartürk, en sevilen türküleri festivale katılanlarla birlikte söyleyecek. 15 Mayıs Pazar Günü saat 20.30’da ise sevilen şarkıcı Gülben Ergen konser verecek.
Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, festival öncesi Emiralem halkı ile bir araya geldi. Yöre halkı ile festivalle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir program gerçekleştireceklerini ifade etti.

ÖNCE HASAT SONRA DAVET

Emiralem’in bereketli topraklarında çilek toplayan Pehlivan, yaptığı açıklama ile herkesi festivale davet etti.  Bereketli Menemen Ovası’nda çok önemli tarım ürünleri yetiştiğine dikkat çeken Pehlivan, “Bu tarım arazileri içerisinde Emiralem bölgemizde kendisine has kokusu ve tadıyla yetişen çilek, en değerli ürünlerimizden biri. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 7 bin ton Çilek hasatı gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu kapsamda hem bölge üreticisine sahip çıkmak hem çileğimizin tanıtımına katkıda bulunmak hem de üretici ve tüketiciyi aynı bölgede buluşturmak için 14-15 Mayıs tarihlerinde Emiralem Çilek Festivalimizi gerçekleştireceğiz. ‘Çilek Tadında Festival’ sloganıyla 12. kez düzenleyeceğimiz festivalimizde üretici, esnaf ve vatandaşımızın yüzü gülecek. Cadde ve sokaklarımız, iki gün boyunca çocuk atölyeleri, mutfak tadımları, müzik dinletileri  ve ünlü isimlerin katılacağı konserlerle renklenecek. Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu çilek diyarı Emiralem’e bekliyorum” diye konuştu.

Etiketler; #çilek festivali #izmir #menemen #izmir festival
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