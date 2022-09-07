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İzmir'de Çim Konserleri Tuğba Yurt'la devam etti

91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri hız kesmeden devam ediyor. Fuarda beşinci günün konuğu pop müziğin beğenilen ismi Tuğba Yurt oldu. Bu konseri aylardır beklediğini söyleyen Yurt, “İzmir’in bu önemli konserlerinden birinde sahne almaktan ve sizlerle buluşmaktan çok mutluyum” dedi

İzmir'de Çim Konserleri Tuğba Yurt'la devam etti
07 Eylül 2022 Çarşamba 11:12

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri, ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. 11 Eylül’e kadar açık kalacak fuarda Çim Konserleri sahnesinin dün akşamki konuğu, Migros sponsorluğundaki konserle sevilen şarkıcı Tuğba Yurt oldu. Son olarak “Ne Mesele” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturan Yurt, şarkıları ve sahne performansıyla İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı, şarkılarını alanı dolduran binlerce müzikseverle birlikte söyledi. İki saat sahnede kalan Tuğba Yurt, İzmirli müzikseverlere ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

İzmir’de Fuar’ın ve Eylül akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Çim Konserleri kapsamında, 7 Eylül’de Gökhan Tepe, 8 Eylül’de Derya Uluğ, 9 Eylül’de Çakal&Reckol, 10 Eylül’de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğu, Batı Anadolu, Çimentaş, ESBAŞ, İZKA İnşaat, Jimmy Key, Karluna, Luna, Nemport, Tankar, Uniteks sponsorluğu, Kafa Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 11 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak.
 

Etiketler; #izmir #çim konserleri #tuğba yurt
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