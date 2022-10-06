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İzmir'de cinayet! Baba oğlunu öldürdü!

İzmir'de cinayet! Baba oğlunu öldürdü!
06 Ekim 2022 Perşembe 14:27

İzmir Konak'ta 66 yaşındaki Y.C., kahvaltı yaptığı sırada tartıştığı oğlu 41 yaşındaki Sinan C.'yi tabanca ile göğsünden vurdu. Sinan C. hayatını kaybederken, baba Y.C. ise kayıplara karıştı

Olay, saat 11.30 sıralarında, Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Y.C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabanca ile ateş açan Y.C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan Sinan C.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KAÇAN BABA YAKALANDI

İzmir'in Konak ilçesinde kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.'yi (41) tabancayla göğsünden vurarak öldürdükten sonra kaçan Yusuf C., (66) polis ekiplerince yakalandı. Yusuf C.'nin ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #cinayet #oğlunu öldürdü #haber
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