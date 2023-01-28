İzmir'de cinayet! Elleri kelepçeli ve ipe asılı halde bulundu!

İzmir'in Bornova ilçesinde, Suriye uyruklu İbrahim El A. (29), oturduğu evde elleri plastik kelepçe ile bağlı, ipe asılı bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

İzmir'de cinayet! Elleri kelepçeli ve ipe asılı halde bulundu!
28 Ocak 2023 Cumartesi 09:02

Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak’ta oturan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sıralarında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. 

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #ölüm #haber
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