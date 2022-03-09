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İzmir'de cinayet: Husumetlisini öldürdü!

İzmir'de cinayet: Husumetlisini öldürdü!
09 Mart 2022 Çarşamba 08:55

İzmir Buca'da 26 yaşındaki E.Y. aralarında husumet bulunan 47 yaşındaki İbrahim Dağ'ı tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Dağ'ı vurduktan sonra kaçan E.Y., bir süre sonra polise giderek teslim olurken, Dağ ise hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir ganyan bayiinde meydana geldi. İbrahim Dağ, ganyan bayisindeyken iddiaya göre, aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu olduğu öğrenilen E.Y. de bayiye geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.Y. belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş ederek kaçtı. Dağ, kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Y., olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında husumet bulunan E.Y. (26) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan İbrahim Dağ (47), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #cinayet #ölüm
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