İzmir'de cinayet! İki çocuk babası öldürüldü!

İzmir Tire'de yaşayan 30 yaşındaki Yiğit Akın ile aralarında husumet bulunan 20 yaşındaki A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanında bulunan tabanca ile Akın'ın vurarak öldürdü

Olay, saat 01.30 sıralarında, Gümüşpala Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan evli ve 2 çocuk babası Yiğit Akın ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., kavga sırasında belindeki tabancasını çıkarıp, Akın'a ateş etti. Karnından yaralanan Akın, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan A.K.'yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.