ÇİÇEK FESTİVALİ ZAMANI
ÇİÇEK FESTİVALİ ZAMANI
0
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ
0
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
'SESSİZ İSTİLA' GÖZALTISI
0
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
0

İzmir'de cinayet: Kardeşini öldürdü

İzmir'de cinayet: Kardeşini öldürdü
05 Mayıs 2022 Perşembe 08:40

İzmir'in Menderes ilçesinde ağabey ve kardeş arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki Abdulali D., ağabeyi M.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Abdulali D., dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kardeşi Abdulali Demir'i (19) bıçaklayarak öldüren Mahsun Demir'in (34) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu belirten Demir, ödemediği için tartışıp bıçakladığını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menderes #kardeşini öldürdü #cinayet
Önceki Haber
Ot biçme makinesinden seken taş sonu oldu!
Sonraki Haber
Balkonda duran köpeği böyle çaldı!
Bayındır'da çiçek festivali zamanı
Bayındır'da çiçek festivali zamanı
0
Balkonda duran köpeği böyle çaldı!
Balkonda duran köpeği böyle çaldı!
0
İzmirli Buket, 57 gündür kayıp!
İzmirli Buket, 57 gündür kayıp!
0
Türkiye'de günde 4,9 milyon somun ekmek israf ediliyor
Türkiye'de günde 4,9 milyon somun ekmek israf ediliyor
0
İzmir'e yılın ikinci kruvaziyeri geldi
İzmir'e yılın ikinci kruvaziyeri geldi
0
Aqua Yaşam yaza hazırlanıyor
Aqua Yaşam yaza hazırlanıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.