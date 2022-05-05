İzmir'de cinayet: Kardeşini öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde ağabey ve kardeş arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki Abdulali D., ağabeyi M.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Abdulali D., dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kardeşi Abdulali Demir'i (19) bıçaklayarak öldüren Mahsun Demir'in (34) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu belirten Demir, ödemediği için tartışıp bıçakladığını söyledi.