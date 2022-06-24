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İzmir'de cinayet! Oğlunun bıçaklandığını görünce...

İzmir Dikili'de oğlunun bıçaklandığını gören baba R.Y., oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz'ı tabanca ile vurdu. Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, R.Y. ise ekipler tarafından gözaltına alındı

İzmir'de cinayet! Oğlunun bıçaklandığını görünce...
24 Haziran 2022 Cuma 09:28

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalı'nda meydana geldi. İddiaya göre, astsubaylıktan 2009 yılında ihraç edildikten sonra seracılık yaparak fide üreten V.Y., aralarında daha önceden  husumet bulunan Şaban Yılmaz ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Şaban Yılmaz, bıçakla  V.Y.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada olayı gören V.Y.'nin babası R.Y., ruhsatsız tabanca ile Şaban Yılmaz'a ateş açtı. Olayda vurulan Şaban Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Yılmaz'ın öldüğü belirlendi.

Yaralanan V.Y. ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli R.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şaban Yılmaz'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. V.Y.'nin hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #cinayet #bıçaklama #ölüm
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