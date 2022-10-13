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İzmir'de cinayet! Pompalı tüfekle öldürdü!

İzmir Kemalpaşa'da Burç Pehlivan, husumetlisi Ü.G. tarafından tekel bayisinde olduğu sırada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Daha sonra olay yerinden kaçan Ü.G. için arama çalışmaları başladı

İzmir'de cinayet! Pompalı tüfekle öldürdü!
13 Ekim 2022 Perşembe 08:53

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, İzmir- Armutlu yolundaki bir tekel bayisinde meydana geldi. Ü.G., iddiaya göre husumetlisi Burç Pehlivan’ın bir tekel bayisinde olduğunu öğrendi. Yanına pompalı tüfeğini alan Ü.G., tekel bayisine gidip, Burç Pehlivan'a pompalı tüfekle ateş açtı. Pehlivan, saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, Ü.G. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burç Pehlivan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pehlivan'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Ü.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #cinayet #ölüm
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