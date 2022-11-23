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İzmir'de cinnet getiren adam önce eşini sonra kendini vurdu!

İzmir'de cinnet getiren adam önce eşini sonra kendini vurdu!
23 Kasım 2022 Çarşamba 07:26

İzmir Urla'da yaşayan Yaşar Şaşmaz, eşi İpek Şaşmaz'la çıkan tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan kadın can havli ile kendini sokağa atarken, koca Şaşmaz ise aynı tüfekle kendini önce cinsel organından daha sonra da başından vurarak intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan İpek Şaşmaz'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yaka Mahallesi Martı Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İpek Şaşmaz ile eşi Yaşar Şaşmaz arasında oturdukları evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gerginliğin artması sonucu, Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfeği eline alınca İpek Şaşmaz kaçmaya başladı. Yaşar Şaşmaz pompalı tüfeği eşine doğrultarak ateşledi. Vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanan İpek Şaşmaz, can havli ile kendisini sokağa atarak kaçmaya çalıştı. Yaşar Şaşmaz bu sırada, aynı tüfekle önce cinsel uzvuna sonra da başına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaşar Şaşmaz'ın silahı ateşlediği sırada bahçede bulunan bir köpeğin de, isabet eden saçmalar sonucunda yaralandığı öğrenildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olayda ağır yaralanan İpek Şaşmaz'ı ambulansa alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan İpek Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Şaşmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BİR HAFTA ÖNCE EVİ TERK ETTİĞİ İDDİASI 

Öte yandan, Yaşar Şaşmaz ile İpek Şaşmaz arasında, İpek Şaşmaz'ın bir hafta önce evi terk etmesi gerekçesiyle tartışma çıktığı ileri sürüldü. Yaşar Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İpek Şaşmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #cinayet #ölüm #haber
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