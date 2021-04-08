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İzmir'de 'cinsel taciz' kavgası: 6 yaralı

İzmir'de dün akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kavganın sebebinin ise kız çocuğuna cinsel taciz iddiası olduğu açıklandı

İzmir'de 'cinsel taciz' kavgası: 6 yaralı
08 Nisan 2021 Perşembe 15:04

Olay İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki grup arasında tabancanın ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada saçmaların isabet ettiği 31 yaşındaki Kudret L., 27 yaşındaki Adem L., 29 yaşındaki Kadriye L., 44 yaşındaki Yeliz E., 26 yaşındaki Meriç G., ve 38 yaşındaki Kadir Ç. yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen 6 pompalı tüfek ve 1 tabancaya el konuldu.

Bu arada kavganın 6 Nisan'da bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kavga #silahlı kavga #konak kavga #cinsel taciz
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