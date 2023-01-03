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İzmir'de çobanlara özel proje!

İzmir'de çobanlara özel proje!
03 Ocak 2023 Salı 13:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Mera İzmir projesi kapsamında çobanlara “start-up” desteği başlıyor. Projeyle çobanlara yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla ortaya çıkan Mera İzmir projesi kapsamında çobanlara “start-up” desteği yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan kişilere yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi desteğinde bulunacak.

Genç çobanların üretime dönmesi hedefleniyor

Ülkemizde ekonomik koşullar ve destek yetersizliği yüzünden bitmeye yüz tutan, gençler tarafından gitgide daha az tercih edilmeye başlanan çobanlık mesleği, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa ve İzTarım’ın yürüttüğü Mera İzmir projesi ile desteklenmeye devam ediyor.

Yoksulluk ve kuraklıkla mücadele amacıyla başlatılan Mera İzmir projesi kapsamında başlatılan “start-up” desteği ile daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayvancılığı bırakmış genç üreticilerin tekrar kazanılması hedefleniyor.

Hayvan ve inşaat malzemesi desteği verilecek

Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz’ın pilot bölge olarak belirlendiği “start-up” desteği kapsamında çobanlık mesleğine geri dönmek isteyen kişilere İzmir'in iklim ve doğasına uygun 40 yerli ırk karakeçi ya da maltız keçisi ve ağıl yapabilmeleri için tuğla, demir, çimento gibi inşaat malzemesi desteği verilecek.

Mera İzmir projesi kapsamında yapılan destekler ile genç üreticilerin kırsalda üretim yapmaları ve mera hayvancılığı sistemine yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Üreticiler alım garantisi ile desteklenecek

Start-up desteği alan üreticilerin, hayvanlarını Mera İzmir projesi kriterlerine uygun olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Hayvanların en az yedi ay merada otlatılması ve hayvanlara mısır silajı gibi su tüketen yem bitkilerinin verilmemesi öncelik hâline getiriliyor.

Desteği aldıktan sonra bu kriterlere uygun üretim yapan çobanlara süt ve et alım garantisi verilmesi ve "Başka Bir Tarım Mümkün" sertifikasyon programına dâhil edilmesi planlanıyor.

Başvuru şartları açıklandı


İzDoğa ve İzTarım tarafından yürütülen Mera İzmir projesi kapsamında verilecek start-up desteğinin başvuru şartları belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
İzmir il sınırları içerisinde ikamet etmek
18 yaşından büyük ve 30 yaşını geçmemiş olmak
Daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış; ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle hayvancılığı bırakmış olmak
Kişinin kendisi ve birinci derece yakınlarının büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olmaması
Tarımsal kooperatif ortağı olmak

Etiketler; #izmir #çoban #mera izmir #haber
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