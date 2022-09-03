İzmir'de çocuk konservatuvarı açıldı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı danışmanlığında İzmir Güzelbahçe'deki Uğur Okulları kampüsünde yarı zamanlı çocuk konservatuvarı açıldı. İzmir'de ilk kez açılan konservatuvar bünyesinde, müzik ve sahne sanatları dallarında uzman akademisyen kadro tarafından sanatçı adayı öğrencilere eğitimler verilecek

BAU Konservatuvarı danışmanlığında açılan İzmir Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarının tanıtım toplantısı, Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsünde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına, BAU Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar, BAU Konservatuvar Müdürü Erman Türkili, Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hyun Sook Tekin, Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Senem Cevher, Sahne Sanatları Öğretim Üyesi Adnan Ata Yiğit, Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü Kurucusu Fırat Atlıhan, Kampüs Müdürü Orkun Karapostal, akademisyenler, öğretmenler ve veliler katıldı.

ULUSLARARASI SERTİFİKA SAHİBİ OLACAKLAR

Toplantıda, BAU Konservatuvarı hakkında bilgiler veren Direktör Aslıhan Umar, "BAU Konservatuvar olarak üç yıl önce pandemide yola çıktık. Sanatın ne kadar birleştirici bir yapı olduğunu, tüm çocuklara ulaşması gerektiğine inanıyorduk. Sanatın, iyileştirici bir gücü de vardır. Çok yeniyiz ama çok da yenilikçiyiz. Geçmişle geleceği buluşturan bir konservatuvarız. Türkiye için yeni bir müfredat çıkardık, teknoloji ile kültür ve sanatı birleştirdik. Teorik eğitimin yanında öğrencilerimize performanslarını sergileyebileceği ortamlar açtık. Yurdundan evrensele kanatlanan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda İzmir'de olmaya karar verdik. İstanbul'da bu eğitim programını başlattık. Şimdi de İzmir'deyiz. Çocuklara erken yaşta müdahale etmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu sayede onlara ulaşabiliyoruz, onların seviyeleri için farklı programlar hazırladık. Tüm eğitim programlarımız, hocalarımızın titiz çalışmasıyla gerçekleşti. Bu programın yürütülmesi ve takibi de BAU Konservatuvarın danışmanlığında olacak. Eğitimlerin sonunda sanatçı adayı öğrencilerimize, uluslararası geçerliliği olan sertifika vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konservatuvar müdürü Türkili ise "Bu işi ne kadar erkene indirirsek o kadar iyidir düşüncesi hep benim hayalimdi. Bizim işimiz çok erken yaşta başlıyor. Çocukların motor kaslarının gelişimi açısından da çok önemli. Hem ülkemiz hem de İzmir için inanılmaz güzel bir yatırım bu. Sanata gönül veren çocuklarla bir arada olacağımız için çok heyecanlıyız. İzmir'de bu çırakların da olacağını görmek çok büyüleyici" dedi.

Senem Cevher de "Hem dans eden hem iyi şarkı söyleyen hem de iyi sanatçı adaylarını yetiştirmek istiyoruz. Onlar için güzel bir program hazırladık. Alt yapısı olan sanatçı adayları yetiştirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

'UZMAN KADROMUZ İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Eğitim programıyla ilgili bilgiler veren kampüs müdürü Orkun Karapostal İzmir'de ilk kez kapılarını açan çocuk konservatuvarıyla ilgili okul içerisinde her branş için özel alanlar oluşturulduğunu belirterek, "İlk aşamada müzik ve sahne sanatları dallarında sanatçı adayı öğrencilerimize eğitimler vereceğiz. Yılda 28 hafta sürecek bir eğitim bu. Müzik bölümü 5. sınıflarımız için olacak ve dört sene sürecek. Sahne sanatları bölümü ise 9-11, 11-13 ve 13-18 yaş olarak 2+2 yıl olarak planlandı. Eylül ayında da iki tur olmak üzere özel yetenek sınavları yapacağız. Her iki dalda da üniversitemizin de desteğiyle uzman akademisyen kadro tarafından sanatçı adayı öğrencilerimize dersler vereceğiz" diye konuştu.