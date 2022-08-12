DÜĞÜNDE ŞOK OLAY!
DÜĞÜNDE ŞOK OLAY!
0
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
0
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
0
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
0

İzmir'de çocuklar yazın keyfini yüzme dersleriyle çıkarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekaleli çocuklar için 4 Temmuz'da Marina İzmir'de başlattığı yüzme ve denizcilik eğitimleri devam ediyor. 7 ayrı mahallede kurulan portatif havuzlar ise büyük ilgi görüyor

İzmir'de çocuklar yazın keyfini yüzme dersleriyle çıkarıyor
12 Ağustos 2022 Cuma 11:26

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentte spor kültürü oluşturma hedefi doğrultusunda Kadifekaleli 75 çocuk, pazartesi ve perşembe günleri Marina İzmir'de  hem yüzmeyi öğrenmek hem de denizcilik eğitimi almak için buluşuyor. Konak’ta Pazaryeri ve Kadifekale, Bornova’da Meriç, Çiğli’de Yakakent, Beydağ’da Leylak, Menemen’de İsmet İnönü ve Kiraz’da Yeni Mahalle’deki portatif havuzlarda da eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Marina İzmir ve yedi ayrı mahalledeki eğitimlerin hedefi yakaladığını belirterek “Geçen yıl üç portatif havuz ile başladığımız projeyi sürekli geliştirerek İzmir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayana kadar devam ettireceğiz ve yaklaşık on bin çocuğa eğitim vereceğiz. Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e projemize verdiği destek için çok teşekkür ederiz. Yola çıkarken İzmir'i bir spor kentine dönüştürme hedefimiz vardı ve her adımda buna biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.

Eğitimler 31 Ağustos'ta sona erecek.

Etiketler; #izmir #yüzme #kurs
Önceki Haber
Benzine bu kez zam geliyor!
Sonraki Haber
İzmir’in 71’inci arıtma tesisi kuruluyor
İzmir’in 71’inci arıtma tesisi kuruluyor
İzmir’in 71’inci arıtma tesisi kuruluyor
0
Mahkeme, eşini vurup sakat bırakan kocanın savunmasını yok saydı!
Mahkeme, eşini vurup sakat bırakan kocanın savunmasını yok saydı!
0
Yurt fiyatları ikiye katlandı! Parası olan okuyacak!
Yurt fiyatları ikiye katlandı! Parası olan okuyacak!
0
Havuzda zorlu operasyon! Küçük kızın kolu sıkışınca...
Havuzda zorlu operasyon! Küçük kızın kolu sıkışınca...
0
İzmir Seferihisar'da kaza: 1 kişi öldü!
İzmir Seferihisar'da kaza: 1 kişi öldü!
0
İzmir'de görev yapan 10 kaymakamın yeri değişti!
İzmir'de görev yapan 10 kaymakamın yeri değişti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.