İzmir'de çocuklara kuş gözlemciliği eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nı tanıtmak ve çocuklara kuş gözlemciliğini öğretmek amacıyla eğitim projesi başlattı. Çiğli'deki ilkokul ve ortaokullarda başlayan programdan iki yüze yakın çocuk yararlandı

Biyoçeşitlilik açısından Akdeniz Havzasındaki en önemli sulak alanlar arasındaki Gediz Deltası’nın uluslararası bilinirliğini artırmak için UNESCO Dünya Doğa Mirası adaylığı başvurusunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, deltayı tanıtmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gediz Deltası’nın önemini bölgede yaşayan çocuklara anlatmak amacıyla "Gediz Deltası ve Kuş Gözlemciliği" eğitimleri başladı. Gediz Deltası'na yakın okullarda başlayan eğitim kent geneline yayılacak.



Kuşları yakından tanıdılar



İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ile Doğa Derneği işbirliği ile yürütülen eğitim çalışmalarından bugüne kadar Çiğli'ye bağlı Sasalı ve Kaklıç mahallelerindeki okullarda okuyan 189 öğrenci yararlandı. Çocuklara sınıflarında Gediz Deltası ile ilgili bilgiler verildi. Ardından bahçeye çıkarılarak serçe, karga, gümüş martı, leylek, kumru, saksağan, güvercin gibi Gediz Deltası çevresinde sıklıkla görülen kuş türlerini dürbün ve teleskopla inceleme şansı buldu. Eğitimciler öğrencilere kuş gözleminin nasıl yapacağını da öğretti. Bölgedeki kuşları yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Çiğli ilçesinden başlayan projenin diğer ilçelerdeki okullarda da uygulanacağı bilgisi verildi.



Nadir sulak alanlardan biri



Binlerce canlıya ev sahipliği yapan Gediz Deltası metropol alan içinde alan yeryüzündeki nadir sulak alanlardan biri. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınsa da tehlike altındaki doğal alanlar arasında yer alan Gediz Deltası, dünyadaki flamingoların yaklaşık yu¨zde 10’una ev sahipliği yapıyor. Delta, flamingoların Türkiye’deki iki önemli üreme alanından biri olarak tanınıyor. Flamingoların yanı sıra deltada bugüne kadar 298 kuş türü gözlemlendi.



UNESCO adayı



Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Geçici Listesine alınması için resmi adaylık başvurusunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i doğayla uyumlu bir kent haline getirmek için önemli projeler yürütüyor. İzmirlileri doğa ve ormanlarla bütünleşmiş bir kent hayatına kavuşturmak için 35 Yaşayan Park projesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda İzMiras rotalarıyla kent merkezini doğal alanlara kesintisiz bağlayan yeşil koridorlar oluşturuyor.