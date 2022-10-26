İzmir'de çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi!

İzmir'in 5 ilçesinde sigara kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonda, 3 milyon 680 bin doldurulmuş sigara ile 4 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik Çiğli, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 16 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 milyon 680 bin doldurulmuş sigara ile 4 bin elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sigaralar imha edilmek üzere emniyete götürüldü.