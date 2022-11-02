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İzmir'de çok sayıda sahte içki ele geçirildi

İzmir'de, polis operasyonunda 1728 şişe fotokopi TAPDK bandrollü sahte içki, 800 litre sahte etil alkol ve 115 içki aroması ele geçirildi; 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba 10:39

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Karşıyaka, Konak ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 depo ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; 1600 şişe fotokopi TAPDK bandrollü sahte içki, 800 litre sahte etil alkol, 1843 taklit etil alkol etiketi, 300 boş etil alkol kolisi ve 115 içki aroması ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sahte içki #haber
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