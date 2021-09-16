İzmir'de çok sayıda sınıf karantinada: Yüz yüze eğitim 1 ay bile sürmez!

İzmir’in 9 ilçesinde 35 sınıfın karantinaya alındığı 17 öğretmen ile 112 öğrencinin PCR testlerinin pozitif olduğu belirtiliyor. Eğitim temsilcilerinin yaptığı açıklamalara göre okullarda tedbirler yetersiz ve karantinaya alınan sınıf sayısı her geçen gün artıyor. Veliler ise yüz yüze eğitime tekrar ara verilmesini istemiyor

FATİH ÖZKILINÇ- 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime geçen okullarda vaka sayıları her geçen gün artıyor. Okullardaki son tabloyu Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin ve Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat gazetemize değerlendirdi. Eğitim temsilcilerinin yaptığı açıklamalara göre okullarda tedbirler yetersiz ve karantinaya alınan sınıf sayısı artıyor. Veliler ise yüz yüze eğitime tekrar ara verilmesinden endişe duyuyor.

İl genelinde daha da yüksek



Okullardaki son durumu değerlendiren Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, “Bizim elimizdeki veriler şube alanımızla sınırlı. Bizim örgütlenme alanımızda Karabağlar, Konak, Torbalı, Selçuk, Bayınıdır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağı ilçeleri bulunuyor. 9 ilçede iş yeri ve ilçe temsilcilerimizden bize gelen bilgiler ışığında 35 sınıfın karantinaya alınarak uzaktan eğitime geçtiği ve yüz yüze eğitime ara verdiği doğrultusunda. Yine bu ilçelerdeki okullarda 17 öğretmen ile 112 öğrencinin PCR testlerinin pozitif olduğu yönünde bilgiler var. İkinci haftanın başında bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Bu bilgiler bizim örgütlenme alanımızla sınırlı olduğu için il genelinde bu sayının daha da yüksek olduğunu söylemek mümkün” dedi.

“Maske ve dezenfektana indirgendi”



Pandemide yüz yüze eğitim sürdürülebilmesi için bazı hazırlıklarında yapılması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı bu hazırlıkları maske ve dezenfektana kadar indirgemiş durumda. Hazırlığı maske ve dezenfektan olarak algılarsanız okullarda pozitif vaka sayıları ve karantinaya alınan sınıf sayıları da artmaya başlar. Bazı okullarda sınıf mevcutlarının seyreltilmesi gerekiyordu. Bir buçuk yıldır ek derslik üretimi konusunda bir çalışma yürütülmedi. Deprem nedeniyle boşaltılan okulların diğer okullarla birleşmesiyle yaşanan riskler var. Kalabalık sınıfların yarattığı riskler var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde doğal olarak bugünkü karantinaya alınan sınıf sayılarıyla, pozitif olan öğretmen ve öğrenci sayılarıyla karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir ay bile sürmez”



Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin ise “Sahadan aldığımız duyumlara göre önlemler yeterli değil. Örneğin Buca 23 Nisan İlkokulu’nda bir sınıf 14 gün karantinaya alınarak uzaktan eğitime geçti. Sahada gördüğümüz tabloya göre yüz yüze eğitim bir ay bile sürmeyecek gibi. Sınıf mevcutları seyreltilmiyor. Seyreltilme koşulları zaten yok. Depremden sonra üç okulun birleştiği yerler var. Biz tekli eğitimi savunuyoruz ama ikili eğitim yapılarak sınıf mevcutları seyreltilebilir. Ama alınmış hiçbir önlem yok. Temizlik, hijyen, yeterli sayıda temizlik personeli yok. Eğitim Sen Şubeleri olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dosya verdik, aksaklıkları ilettik ama hiçbir şey düzgün değil. Öğle aralarında ikili eğitim yapan okullarda sabah grubu ile öğlen grubunun karşılaşmasıyla bahçeler adeta arenaya dönüşüyor. Burada bulaşın olmaması mümkün değil. Resmen Milli Eğitim Bakanlığı bu ortamı yaratıyor. Bir an önce derslerin 30 dakika inmesiyle ilgili talebimizi iletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kapanma istemiyoruz”



Velilerin endişeli olduğunu aktaran Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat da “Bize ulaşan bilgilere en az 12 sınıf karantinaya alınarak yüz yüze eğitime ara verildi. Ama bu sayılar daha da yükselecek gibi çünkü önlem yok. İzmir genelinde 85 tane okul deprem dayanıklılığı alamadığı için bu okullardaki öğrenciler başka okullara nakledildi. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ama hiçbir çalışma yapılmamış. Sınıflar 35-40 kişi. Hijyen koşulları için yeterli yardımcı personel yok. Pandemiden önceki gibi eğitim hayatı devam ediyor. Milli Eğitim Sorumluları sanki pandemi yokmuş gibi davranıyor. Okulun girişine bir dezenfektan bir kutu maske koyarak pandemiyle savaşabileceklerini düşünüyorlar. Hızla vakaların artacağı yönünde bir öngörümüz var. Bu durum bir kapanma getirebilir. Biz veliler olarak kapanma istemiyoruz çocuklarımızın okula gitmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.