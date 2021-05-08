EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
0
TÜKETİRKEN DİKKAT!
TÜKETİRKEN DİKKAT!
0
90 YAŞINDA 5. EVLİLİK!
90 YAŞINDA 5. EVLİLİK!
0
VE BOŞANDILAR!
VE BOŞANDILAR!
0

İzmir'de çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Ali Çöl (83), hayatını kaybetti

İzmir'de çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü
08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:01

Kaza, saat 11.00 sıralarında 3796 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Ali Çöl, kendisine yakın sokakta oturan kızını ziyaret etmek için evden çıktı. Karabağlar Belediyesi'ne ait T.K. yönetimindeki 35 APM 917 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yapınca Çöl'ü altına aldı. Uyarılar üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çöl'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çöp kamyonunun şoförü T.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kaza #ölüm #çöp kamyonu kaza ölüm
Önceki Haber
AKP'den ikinci çizgi film. Bu kez Sağlık Bakanlığı yayınladı
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir'den annelere hediye
Anneleri de şampiyon!
Anneleri de şampiyon!
0
Torbalı'da 17 meclisi üyesinden manifesto
Torbalı'da 17 meclisi üyesinden manifesto
0
İzmir Büyükşehir'den annelere hediye
İzmir Büyükşehir'den annelere hediye
0
İzmir'de hijyenik ve sağlıklı gıda için sıkı denetim
İzmir'de hijyenik ve sağlıklı gıda için sıkı denetim
0
Başkan Soyer: Sokaklarda yaşam konforu yükselecek
Başkan Soyer: Sokaklarda yaşam konforu yükselecek
0
Karşıyaka'da denizi gören şaşırdı!
Karşıyaka'da denizi gören şaşırdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.