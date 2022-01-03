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İzmir'de çöp kutuları renkleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin parklarda kullandığı çöp kutularına renk geldi. Üzerlerine resim yapılan çöp kutuları parklara yerleştirilmeye başlandı. İlk uygulama Sasalı Piknik Alanı'nda yapıldı

İzmir'de çöp kutuları renkleniyor
03 Ocak 2022 Pazartesi 11:39

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda boyacı olarak çalışan Murat Ülkü'nün çizgi film karekterlerinden esinlenerek sanat eserine dönüştürdüğü çöp kutuları, başta çocuklar olmak üzere İzmirliler tarafından da beğeni topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çöp kutularının yanı sıra duvar boyamaları ile parkları renklendirmeye devam edecek.

Etiketler; #izmir #çöp kutusu #renkli çöp kutusu
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