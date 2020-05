İzmir'de çöp tepkisi

İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre belediye ekiplerinin iki gündür gelmemesi üzerine mahalledeki çöpler konteynerlerden sokaklara taştı. Belediyeye çağrıda bulunan mahalle halkı, çöplerin bir an önce alınmasını istedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hayatın hemen her alanında hijyenin ilk sırada yer aldığı bugünlerde, Konak ilçesinde biriken çöpler mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. İddiaya göre Atilla Mahallesi'nde bulunan konteynerlerdeki çöpler, ekipler tarafından 2 gündür alınmadı. Çöpler, konteynerlerden sokaklara taştı. Mahallenin birçok noktası çöp içinde kalırken, bölge halkı ise koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde yaşanan olaya tepki gösterdi. Biriken çöpler sebebiyle sokak hayvanları ve sineklerin de arttığını söyleyen mahalleli, çöplerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde ortaya çıkan manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten Erdem Demir (63), "Konak Belediyesi, iki gündür mahallemizden bihaber. Sokağın vaziyeti ortada. Hastalıktan çıkmaya hazırlanıyoruz ama burada yine hastalık kapacağız. Ne ekip geliyor ne çalışan geliyor. Kimi kime şikayet edeceğiz? Çöpler hem çok kötü kokuyor hem de hastalık yayıyor" ifadelerini kullandı.

'LEŞ GİBİ KOKUYOR'

Konak Belediyesi'nin bir an önce olaya el atması gerektiğini belirten Coşkun Urcan (58), "Çöpler çok kötü bir durumda. Hastalık hala başımızdayken bu durum kabul edilemez. Belediye sanırım çalışmıyor. Bütün her yerde çöpler yığılı bir şekilde duruyor. Mahalleye adeta mikrop yayılıyor. Bunların yanı sıra her yer sinek doldu. Bunu temizlemek belediyenin işi. O yüzden bir an önce gerekeni yapsınlar" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hakan Tosun (38), kötü koku sebebiyle camlarını açamadıklarını ifade etti. Tosun, "Zaten hastalıkla savaşırken mahallemiz pislik içinde. Belediyemiz nerede? Çöpler böyle olursa hastalık daha çok yayılır. Bizim kültürümüzde temizlik ilk sırada gelir. Hani nerede temizlik? Belediyeden hizmet alamıyoruz. Leş gibi kokuyor. Kimse evlerinde çöp kokusundan balkon, pencere açamıyor. Lütfen kanayan bu yaraya çare bulun" diye konuştu.

'NEREDEN GELİYOR ÇÖP KAMYONU?'

Belediyeyi defalarca aradığını ancak çöplerin buna rağmen alınmadığını belirten Ali Yanış (62), "Dün akşamdan bu yana belediyeyi arıyorum. Bana 'çöp arabası çıktı' cevabını veriyorlar. Hala çöp kamyonu gelecek diye bekliyoruz. Böyle bir rezillik olabilir mi? Mahalle olduğu gibi çöp içinde. Bu arabalar nereden geliyor? Dün akşamdan beri bir türlü gelemedi" diye konuştu. Mahalleli Selami Özden (38) ise, "Doğrusunu söylemek gerekirse belediye işini yapmıyor. Bu insanlara yazık değil mi? Bu çöpler, başlı başına bir hastalık. Kimse kokudan dolayı pencere açamıyor. Daha önce aradık ama kimse gelmedi. Bunun adı rezillik" dedi.