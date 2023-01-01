İzmir'de coşkulu kutlama! Gülşen konserinde ilginç anlar!

İzmirliler 2023’e Gülşen konseriyle girdi. Uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir'de veren Gülşen'in sahneye çıkışı ile birlikte coşku tavan yaptı. Ancak ilk şarkı sırasında elektrik aksamında bir sorun yaşandı ve müzik kesildi. Bunun üzerine Gülşen, vatandaşlarla birlikte şarkıyı söyledi. Daha sonra kulise dönen Gülşen, sorunun giderilmesi ile birlikte yeniden sahneye çıktı

İzmirliler 2023 yılına Gündoğdu Meydanı’nda “merhaba” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama programı 21.00’de DJ Özgür Güler’in performansıyla başladı. 22.30’da ise sahneye Gülşen çıktı. Uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir'de veren Gülşen, binlerce İzmirlinin alkışlarıyla karşılandı.

Soyer'den Gülşen'e zeytin fidanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sahneye çıkarak Gülşen'e zeytin fidanı armağan etti. “Muhteşem bir akşam, muhteşemsin İzmir” diyerek sözlerine başlayan Başkan Tunç Soyer, “Gülşen hepimizin içini ısıttın, 4,5 ay sonra ilk konserine İzmir'de ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Bu zeytin fidanı İzmir'in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Diliyorum İzmir'e yerleştiğin zaman evinin bahçesine dikeceksin” dedi.

“Bir şey değişecek, her şey değişecek”

İzmirlilere seslenen Başkan Tunç Soyer, “Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Muhteşem bir yıl olacak göreceksiniz. Bugün aynı zamanda 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcı. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi yine büyük bayramlarla, büyük mutluluklarla yaşayacağız bu yılı göreceksiniz. Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize. Hayallerimiz gerçek olacak. Hiç kuşkunuz olmasın, bir şey değişecek, her şey değişecek. Canım İzmir, canım İzmirliler, çok yaşayın” dedi.

Gülşen: “Hepimizin ihtiyacı olan şey barış”

Zeytin fidanı için teşekkür eden Gülşen ise “Her İzmir konserinde bunu dile getiriyorum, İzmirli olmayı. Bir gün ben İzmir'de yaşıyor olacağım. Bunu biliyorum ve hissediyorum. Bunu söylüyorum, hissediyorum, çağırıyorum hayatıma. Şu an burada olmak bile, İzmir'i düşünmek bile benim içimi açıyor. Bu zeytin ağacı ile ülkemiz için, tüm dünya için, ailelerimiz ve tüm insanlarımız için barış yılı olsun. Hepimizin ihtiyacı olan şey barış ve harika bir yıl” dedi.

Şarkılarıyla İzmirlileri coşturan Gülşen, saatler 23.59'u gösterdiğinde İzmirlilerle yeni yıl için geri saydı.