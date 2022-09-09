İzmir'de coşkulu Zafer Yürüyüşü

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kentte ilk günkü heyecanla kutlandı, zafer coşkusu tüm İzmir’i sararken, kutlama törenlerine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar, 350 metrelik Türk Bayrağıyla yapılan 100. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergâh üzerindeki Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zafer Yolu kafilesinin 400 kilometre uzaklıktaki Afyon Dereçine'den getirdiği Türk Bayrağı'nı teslim alırken, binlerce İzmirli marşlar eşliğinde yürüdü. Ardından ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle meydanda yer alan Atatürk Anıtı'na İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk törenin ardından ise Hükümet Konağı önünde, Kahraman Süvari Birlikleri temsili olarak İzmir’in kurtarılmasını canlandırıldı. 100 yıl önce olduğu gibi Süvari Birlik Komutanı tarafından Türk Bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım tarafından Süvari Birlik Komutanı’na Kuran-ı Kerim ve Bayrak takdimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Süvari Birlik Komutanı’na plaket takdimi yaptı. Hükümet Konağı önündeki törenin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Törende; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları siyasi partilerin il yöneticileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar yer aldı. Törende, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günün önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu Gösterisi, Zeybek gösterisi, Bendir Dansı, Kafkas Dansı, Büyükşehir Belediyesi Bandosu unutulmaz anlara sahne oldu.

“İzmir, umudun yüzü”

“İzmir’in kurtuluşunun 100 yılı tamamladığı bu özel günde sizlere hitap etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değil. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyeti’mizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle hep diyorum. İzmir, umudun yüzüdür… Kurtuluşun 100. yılında milli mücadelemizin değerini hafızalarımızda tazelemek bizim asli görevimiz. Bugünü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize minnetimizin bir ifadesi olarak kutluyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin en önemlilerinden biri Kocatepe’den İzmir’e uzanan dört yüz kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşümüzdü. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak bizi onurlandırdığı Zafer Yürüyüşü, 14 günün ardından bu sabah düzenlediğimiz törenle son buldu. 100. Yıl etkinliklerimiz arasında İzmir Türküleri Albüm Projesi, 100. Yıl Kütüphanesi, 100. Yıl Anı Evi, 100. Yıl Belgeseli, 100. Yıl İzmir Yarı Maratonu gibi birçok kilometre taşı yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

“Boynumuzun borcu”

Başkan Soyer, konuşmasını devamında ise “9 Eylül ile bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta Büyük Önderimiz Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek, bizim en önemli vazifemiz. Onların bıraktığı miras, bizim en büyük hazinemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek, boynumuzun borcu. Tam da bu süreçte 100 yıl önce Atalarımızın canıyla, kanıyla ödediği bedelleri; kadını, genci, yaşlısı demeden topyekûn yapılan mücadeleyi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Bu meydandaki buluşmamız, bu müthiş coşku, işte bunun kanıtı. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep beraber çok daha güzel bir memleketi; el ele, kol kola, güle oynaya inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.