İzmir'de Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları tamamlandı

İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası yelken yarışları sona erdi. 32 yelkenlinin beş farklı kategoride yarıştığı organizasyonda IRC Overall ve IRC A1 kategorisinde Joy Lemon, IRC A2 kategorisinde Kırmızı ve IRC B kategorisinde Nemo Balspor birinciliği hak etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları iki gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. 32 yelkenlinin beş farklı kategoride yarıştığı organizasyona yaklaşık 250 denizci katıldı.

İki gün süren “Cumhuriyet Kupası”nda IRC Overall birincisi Joy Lemon oldu, Göztepe Yelken Ağanlar 1925 ikinci, Quattro üçüncülüğü aldı. IRC A1 kategorisinde birinci Joy Lemon, ikinci The Coode, üçüncü 27, IRC A2 kategorisinde birinci Kırmızı, ikinci Uysn Sailing School, üçüncü Sea Cow, IRC A3 kategorisinde Quattro-4 birinci, Jazz ikinci, Pars 1 üçüncü, IRC B kategorisinde ise Nemo Balspor birinci, Kairos ikinci, Olimpos üçüncü oldu. Destek 1 kategorisinde KSK Yelken Elisa birinciliği, Callista ikinciliği, Sun Flybr üçüncülüğü, Destek 2 kategorisinde Poseidon birinciliği, Auriga ikinciliği, İldeniz Çakı üçüncülüğü, Destek 3 Kategorisi Okaliptus birinciliği, KSK Yelken Umut ikinciliği, Gia üçüncülüğü, Destek 4 kategorisinde Umut 98 birinciliği, Pars-2 ikinciliği, Tophaneli İsmail Hakkı ise üçüncülüğü almaya hak kazandı.

"Başkan Soyer'in en büyük hayali"

Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İzmir'de bu yarışların daha çok izlenmesini ve içinde daha çok İzmirli olmasını istiyoruz. Gelecek yıllarda bu hedefimize ulaşacağız. Su sporları İzmir'de yeniden o eski şaşalı günlerine kavuşacak. Başkanımız Tunç Soyer'in de en büyük hayali bu. Körfez'de daha çok etkinlik yapmak istiyoruz. Yeniden olimpik sporcular ile dünya çapında başarılara imza atmak, İzmir'in şanını tekrar yükseltmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele gönül gönüle yürümeye var mısınız" dedi.

"Özlemle beklediğimiz günler geldi"

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Komodoru Oğuz Akif Sezer şöyle konuştu: "Yüzü denize dönük olan yerel yönetimleri özlemle bekledik. Sayın Tunç Soyer'in önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticilerine çok teşekkür ediyorum " dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

İzdeniz Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen ise "Marina demek denizcilik demek. Yelken sporunu yapan arkadaşlarımızı burada görmekten çok mutluyum. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ederim. İmkanlarımız attıkça biz de size sunduğumuz olanakları artıracağız " ifadelerini kullandı.