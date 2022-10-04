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İzmir'de çürümüş ceset bulundu!

İzmir'de çürümüş ceset bulundu!
04 Ekim 2022 Salı 08:59

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan bir koyda, çürüdüğü için cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen bir ceset bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki koyda, ceset bulunduğu ihbarı aldı. Deniz ve karadan çalışma başlatıldı ancak, kayalık bölgedeki dik yarın altında bulunan cesede ulaşılamayınca İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yardım istendi. Çürümüş olmasından dolayı 1 haftayı aşkın süredir denizde olduğu sanılan ceset, halatla kayalıklara inen AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekibinin yardımıyla karaya çıkartılan ceset, Foça Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çürümüş haldeki cesedin kime ait olduğu ve cinsiyeti henüz tespit edilemedi.

OLAYLAR ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, aynı bölgeye yakın mesafede 23 Eylül'de de Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a ait olduğu belirlenen ceset bulunmuş, aynı gün denizde, içinde kimsenin olmadığı ve kamaralarına su dolmuş yelkenli tekne bulunup Foça Balıkçı Barınağı'na getirilmişti. Dün bulunan cesedin de aynı tekneyle ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #ceset #ölüm #izmir haber
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