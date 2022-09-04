GÜLŞEN'İN İZMİR KONSERİ İPTAL
GÜLŞEN'İN İZMİR KONSERİ İPTAL
0
BAŞKAN SOYER'DEN FUAR TURU
BAŞKAN SOYER'DEN FUAR TURU
0
LOZAN KAPISI YENİLENDİ
LOZAN KAPISI YENİLENDİ
0
ACI HABER GELDİ!
ACI HABER GELDİ!
0

İzmir'de dananın saldırdığı kişi öldü!

İzmir'de dananın saldırdığı kişi öldü!
04 Eylül 2022 Pazar 07:41

İzmir'in Kiraz ilçesinde, satın aldığı dananın saldırısına uğrayan Mehmet Kırlı, hayatını kaybetti.

Kiraz’ın İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Kırlı, satın aldığı danayı kendi ahırına götürdü. Ahırın önünde danayı araçtan indirmek isterken huysuzlanan dana, Kırlı’ya saldırdı. Dananın boynuzları Kırlı’nın kalbine saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 çocuk babası Mehmet Kırlı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kırlı’nın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dana saldırısı #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Sonraki Haber
Gülşen'in katılamadığı konserde binlerce İzmirli şarkılarını söyledi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
0
İzmir'de kamyonla traktör çarpıştı: İYİ Partili isim öldü, 13 kişi yaralı
İzmir'de kamyonla traktör çarpıştı: İYİ Partili isim öldü, 13 kişi yaralı
0
İzmir gürültü eylem planı yayınlandı
İzmir gürültü eylem planı yayınlandı
0
Çiğli Tramvay hattında yoğun mesai
Çiğli Tramvay hattında yoğun mesai
0
İzmir'de çocuk konservatuvarı açıldı
İzmir'de çocuk konservatuvarı açıldı
0
Başkan Soyer'den fuar turu
Başkan Soyer'den fuar turu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.