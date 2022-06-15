İzmir'de dar gelirliye 3 ayda 9 milyon ekmek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in halka sağlıklı ve ucuz ekmek ulaştırmak için hayata geçirdiği Halk Ekmek modeli yüzleri güldürmeye devam ediyor

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile Mart’ta imzalanan protokolün ardından Halk Ekmek Fabrikası’nın üretim kapasitesini iki katına çıkaran Büyükşehir Belediyesi dar gelirlilere 3 ayda 9 milyon ekmek ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi Ocak ayından bu yana 15 milyon ekmek dağıttı. Ekmek satış büfelerinin sayısı da 62’den 71’e çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in derinleşen ekonomik kriz nedeniyle hayata geçirdiği “Halk Ekmek” modeli dar gelirli yurttaşa ve fırıncılara can suyu oldu. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile 1 Mart’ta protokol imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirlilere 3 ayda 9 milyon, Ocak ayından bu yana 15 milyon ekmek ulaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekmek satış büfelerinin sayısını da 62’den 71’e çıkardı. Haziran sonuna kadar büfe sayısının 75’e yükseltilmesi hedefleniyor.



Halk Ekmek ile atıl kapasite üretime kazandırıldı



İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile imzaladığı protokolle yatırım maliyetini hizmete aktarmıştı. Türkiye’ye örnek uygulama artan maliyetlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren ekmek üreticilerine ve uygun fiyatlı ekmek arzının yükselmesiyle dar gelirli yurttaşlara kazanç sağlamıştı. Protokolle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek reçetesi doğrultusunda aynı standartta, kaliteli ve sağlıklı ekmeği üretmeye başlayan ekmek fabrikaları, atıl kapasitelerini yeniden üretime kazandırmıştı. Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda günde 135 bin ekmek üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi arz kapasitesini iki katına çıkarmıştı.

