İzmir'de darp edilen sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı!

İzmir Karabağlar'da Barış Korkmaz ve arkadaşı bir otomobilin sürücüsüne tepki gösterip darp etti. Bunun üzerine otomobil sürücüsü tabanca ile kendisini darp eden 22 yaşındaki Barış Korkmaz'ı öldürdü, arkadaşını da yaraladı. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi. Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darp etti. Darp edilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.