İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7'si Suriye uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
31 Aralık 2019 Salı 11:02

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan 7'si Suriye, 1'i de Lübnan uyruklu 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

2 örgüt üyesi daha gözaltına alındı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltı alınanların sayısı 10'a yükseldi. 9'u Suriye, 1'i Lübnan uyruklu olan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.  2 şüpheli ise aranıyor.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kaynak: DHA
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