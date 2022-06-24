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İzmir'de define ararken çukura düşen bir kişi öldü!

İzmir Kemalpaşa'da define aramak için kaçak kazı yapan 48 yaşındaki Murat Y., 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Düştüğü çukurda hayatını kaybeden Murat Y., yakınlarının ihbarı üzerine arama yapılarak bulundu

24 Haziran 2022 Cuma 08:41

Olay, dün gece saatlerinde Dereköy Mahallesi Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sarp arazide define aramak için Murat Y.'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri Murat Y.'yi bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramada Murat Y. seyir terası altında 10 metre derinlikteki çukurda bulundu. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Murat Y.'nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Y.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, define aramak için kullanılan materyaller bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #ölüm #çukura düştü
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