İzmir'de 'değnekçi' operasyonu

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişiye para cezası kesildi

İzmir'de 'değnekçi' olarak bilinen korsan otoparkçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılara karşı harekete geçti. Ekipler, Alsancak'ta bulunan Plevne Bulvarı'nda aracını park eden vatandaşlardan para isteyen 'değnekçi' olarak ismlendirilen korsan otoparkçılara yönelik gerçekleştirilen yeni operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, görüntü çeken basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz? Bizim bir sürü tanıdığımız var, ne yapıyor bunlar diyecekler" diyerek, tepki gösterip, küfür etti.

Haklarında yapılan işlemin ardından para cezası verilen şüphelilerle ilgili emniyetten yapılan açıklamada, Plevne Bulvarı'nda sürekli hale getirilen denetimlerin devam edeceği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde de polislerin nöbet tutmayı sürdüreceği belirtildi.