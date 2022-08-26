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İzmir'de dehşet! Hamile annesini bıçakladı!

İzmir'de dehşet! Hamile annesini bıçakladı!
26 Ağustos 2022 Cuma 10:10

İzmir Bayraklı'da 18 yaşındaki Y.A., 6 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi 35 yaşındaki E.Y.'yi çıkan tartışma sonunda 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan E.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bebeğinin ise kurtarılamadığı açıklandı


Olay dün saat 21.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan E.Y., iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile henüz belirlenemeyen neden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A., bıçakla annesine saldırdı. Anne E.Y., çığlık atarak yardım isterken, art arda aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. E.Y.'nin çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli evde bulunan Y.A.'yı suç aleti ile gözaltına aldı. Yaralı E.Y. ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Durumu ağır olan talihsiz kadının daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.’nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bıçaklama #hamile
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