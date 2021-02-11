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İzmir'de dehşet: Karısını öldürdü, iki çocuğunu ve kendini yaraladı

İzmir'de cinnet getiren bir kişi eşini öldürüp, iki çocuğunu da yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

İzmir'de dehşet: Karısını öldürdü, iki çocuğunu ve kendini yaraladı
11 Şubat 2021 Perşembe 13:08

Olay İzmir'in Bergama ilçesinde bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Baykent Ü., cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla eşi 40 yaşındaki Saime Ü.'yü öldürdü. Daha sonra da 9 yaşındaki Hamit Fatih Ü. ile 5 yaşındaki Zehra Ü.'yü bıçakla yaraladı. Baykent Ü. daha sonra da aynı bıçağı kendine saplayarak intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Baykent Ü.'nün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü.

Ölen anne Saime Ü'nün cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'KURTARIN BİZİ, BABAM ANNEMİ ÖLDÜRÜYOR'

Öte yandan babası tarafından yaralanan Zehra Ü.'nün olay sırasında, "Kurtarın bizi. Babam annemi öldürüyor" diye bağırdığı, bunun üzerine komşuların yardıma koştuğu öğrenildi. Komşuların tek katlı müstakil evin giriş kapısında Saime Ü.'nün cansız bedeni ile karşılaşıp, durumu polise bildirdikleri belirlendi.

Komşuları yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşınan Baykent Ü. ve ailesinin içine kapanık insanlar olduğunu belirtip, "Çok fazla dışarı çıkmazlardı. Bugüne kadar hiçbir kavga ya da tartışmalarını duymadık. Baykent Ü., inşaatlarda boyacı ustası olarak çalışıyordu" dediler.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #cinnet #karısını öldüren adam #bergama cinayet
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