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İzmir'de dehşet! Minibüs şoförü öldürüldü!

01 Şubat 2022 Salı 09:08

İzmir Buca'da bir yolcu minibüsünde korkunç anlar yaşandı. Alınan bilgiye göre minibüs şoförü 63 yaşındaki Mehmet Elibol, minibüse binen ve aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 63'üncü Sokak'ta meydana geldi. Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan 35 ADU 523 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile aralarında husumet bulunan A.Ş. tartıştı. Minibüsteki tartışmanın uzamasıyla, iddiaya göre, A.Ş. yanındaki bıçakla Elibol'a saldırdı. Elibol, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı, A.Ş. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minibüs şoförü Elibol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Elibol'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

İzmir'in Buca ilçesinde, minibüs şoförü Mehmet Elibol'u (63) aracında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan Ali Ş. (31), polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 63'üncü Sokak'ta meydana geldi. Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan, 35 ADU 523 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile husumetli olduğu belirtilen Ali Ş. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüsteki Elibol'a saldırdı. Elibol, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı, Ali Ş. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Elibol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Elibol'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Ali Ş.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.

Öte yandan Mehmet Elibol ile Ali Ş.'nin uzaktan akraba oldukları, aileleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #bıçaklama #ölüm #minibüs şoförü
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