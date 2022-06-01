İzmir'de demir korkulukları çalan 3 kişi tutuklandı!

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan demir yolu hattının korkuluklarını çaldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 25 Mayıs'ta Hatundere Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demir yolu hattı kenarındaki 28 korkuluğun çalınması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B., H.A. ve F.K. olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan korkuluklar da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.