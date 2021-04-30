İzmir'de denetim trafiği!

İzmir'de, tam kapanmanın ilk gününde yapılan trafik denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu

Ülke genelinde dün saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın ilk gününde, İzmir'de birçok noktada güvenlik güçlerince uygulama noktaları oluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Yeşildere Caddesi’nde yapılan uygulama sırasında Gaziemir yönünde trafik tek şeride düşürülünce yoğunluk oluştu.

Uygulama ve denetimlere kent genelinde devam edileceği öğrenildi.