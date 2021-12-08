İzmir'de deniz marulları yok oldu ama...

İzmir İnciraltı sahilindeki Çakalburnu Lagünü'nün yaklaşık dörtte üçünü, kirlilik nedeniyle çepeçevre saran deniz marulları, havaların soğumasıyla birlikte yok oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Hala çok yoğun koku geliyor. Kirlilik devam ediyor. Kış aylarında denizdeki aktiviteler soğuma nedeniyle azalıyor. Azaldıkça yüzeyde marul görmüyoruz ancak mayıs ayında yeniden suyun üzeri marulla kaplanacak" dedi

İzmir İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün dörtte üçü, yaklaşık bir ay önce artan kirlilik nedeniyle deniz maruluyla kaplandı. Denizlerin kirlilik bakımından doygunluğa ulaştığını gösteren ve suyun yüzeyini tamamen kaplayan marullar, havaların soğumasıyla birlikte son günlerde yok oldu.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marulu ortadan kalksa da bölgedeki kirliliğin devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Yaşar, "Hala çok yoğun koku geliyor. Kirlilik devam ediyor. Kış aylarında denizdeki aktiviteler soğuma nedeniyle azalıyor. Azaldıkça yüzeyde marul görmüyoruz ancak mayıs ayında yeniden suyun üzeri marulla kaplanacak. Hava daha önce ısınırsa bu tarih erkene de çekilebilir. Artık bu durum sıradanlaştı" dedi.

'BESLEYİCİ ELEMENT FAZLA GELİYOR'

İzmir Körfezi'nin Akdeniz'in en üretken körfezlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Her türlü balık türünü görüyoruz. Zengin bir biyolojik giriş söz konusu ancak biz bu girişin üzerine insan katkısı olarak kirlilik koyuyoruz. Besleyici element fazla geliyor. Bir tarlaya fazla gübre verirseniz, oradaki ürünü yakarsınız. İzmir Körfezi'ne de Marmara'ya da olan budur. Yönetim konusunda geçmişten gelen sorunlar var. Bu durum şuna benziyor, un var, yağ var, şeker var ancak bunu helvaya çevirecek bir ustaya ihtiyaç var. 1955'te İzmir'de büyük bir plankton patlaması olmuştur, binlerce balık ölmüştür. Bütün olaylar göz göre göre günümüze kadar gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'KIŞ AYLARINDA OLMAMIZA RAĞMEN KOKUYOR'

Çakalburnu Lagünü'ndeki kokuya da dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Kış ayında olmamıza rağmen Çakalburnu Lagünü kokuyor. Bu yıl deniz marulunu diğer yıllara göre daha uzun süre gördük. Bunun nedeni çok fazla kaçak girişin olmasıdır. İzmir, arıtma tesisleri ile Avrupa'nın en iyilerindendir ama hala Körfez'de çok ciddi kaçak var. Çok büyük yanlışlar yapıldı. Derelerin altının betonlanması bilimsel bir katliamdı. Yapılmaması gereken şeyler yapıldı. Biz denizlerimizi foseptik olarak kullandık" diye konuştu.