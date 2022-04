İzmir'de Deniz Poyraz'ı öldüren Gencer, mahkeme başkanını tehdit etti

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer (27), 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Onur Gencer, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede başkan sanık Gencer'e söz verdi. Sanık Gencer, "Kendi söylemleri gösteriyor ki HDP binaları terör yuvalarıdır' diyerek tahrik indirimi istedi. Bunun üzerine salondakiler sanığa tepki gösterdi. Mahkeme başkanı sanık Gencer'i uyardı. Sanık Gencer bu kez mahkeme başkanına hitaben, "Senin başına bela olurum" deyince salonda bir kez daha tepkiler yükseldi. Mahkeme başkanı sanığın SEGBİS odasından çıkarılmasına hükmetti.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla vurup öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı belirtildi. Eski sağlık personeli olan Gencer'in poligonda silah eğitimi aldığı, sanığın 17 Haziran 2020 ile 17 Haziran 2021 tarihleri arasında olay yeri olan bölgede farklı zamanlarda toplam 115 kez telefon sinyalinin tespit edildiği, sanığın bölgede 24 kez bulunduğu da iddianamede yer aldı. Gencer'in olaydan 1 gün önce sosyal medyadan HDP'li oldukları öne sürülen kişilerle tartıştıklarını ve şehit polislere hakaret edenlere karşı paylaşım yaptığını söylediği de iddianamede yer buldu. İddianamede sanığın, HDP il binasının üst katında bulunan İngilizce kursuna gitme bahanesiyle binayı gezdiğini ifade ettiği belirtildi. Toplanan deliller ışığında Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Gencer, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın öncesinde adliye önünde düzenlenen basın açıklamasına Poyraz'ın aile yakınlarının yanı sıra HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri ve partililer katıldı.

'AZMETTİRENLERİN AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİR'

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, dava öncesinde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'deki hukuk sisteminin iktidarın sopası ve oyuncağı haline geldiğini söyleyerek, "Dedik ki, bu tek kişinin hazırlayıp yaptığı bir cinayet, bir suikast ve bir katliam girişimi değildir. Türkiye'de her zaman bu tür siyasi saldırıların ve katliamların arkasında devletin içinde odaklanmış olan çeşitli çetelerin ve karanlık odakların organizasyonu olduğu bilinir. Bütün bu tür saldırılarda ve katliamlarda her zaman böyle olmuştur. Devletin içinde odaklanmış olan o karanlık çete ve odaklar, her türlü koruma ve kollama faaliyetini eğitim, azmettirme ve planlama faaliyetini gerçekleştirmişlerdir. Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesi de böyle bir iştir. Biz ilk gün dedik ki; tetikçi belli, katil belli, o alçağın teki. Ama esas önemli olan o tetikçiyi azmettirmiş olanlar kimlerdir? O cinayeti, o suikastı planlamış olan kimlerdir? O tetikçiyi eğiten, o tetikçiyi azmettirenlerin içindeki siyasi ve bürokratik odaklar kimlerdir? 'Bunların açığa çıkarılması gerekir' dedik. İlk günden beri aynı talebimizi ileri sürdük. Ne yazık ki mahkeme heyeti bugüne kadar gereken adımları atmadı" dedi.



SANIĞIN SALONA GETİRİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuklu sanık Onur Gencer, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Poyraz'ın yakınları, taraf avukatları ve partililer ise salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ve katılma taleplerinin alınmasıyla duruşma başladı. Söz alan İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel, sanığın salona getirilmemesine tepki gösterdi. Poyraz ailesinin avukatı Türkan Aslan Ağaç da sanığa yaklaşık 300 soru hazırladıklarını ancak SEGBİS ile bağlanmasının yüz yüzelik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Ağaç, "Ben 25 yıldır avukatlık yapıyorum ve sanığı mahkemede isterim. Sanıkla temas kurmak zorundayız. Onun jest ve mimiklerini görmek zorundayız. Bu şekilde adil bir yargılama olmaz" dedi. Ağaç, ara karar verilmesi ve sanığın duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın salona getirilmesi talebini reddetti.

AVUKATLARDAN TUTANAĞA GEÇİRİLMEME KARARINA TEPKİ

Mahkeme heyeti, duruşma salonunda hazır bulunan avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetti. Heyet, çapraz sorgu için sadece vekillere izin verileceğini söyledi. Salonda bulunan diğer avukatlar, bu nedenle heyete tepki gösterdi. Kararı eleştiren İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in talebi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verildi. Aranın ardından söz alan sanık avukatı Ahmet Can Gürlek, heyetin avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetmesi kararından rücu edilmesini talep etti. Gürlek'in ardından bir kez daha söz alan İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, "Bu ülke için adalet istiyoruz. Bu ülkenin geleceğe özgürce bakmasını istiyoruz. O nedenle her bir üye hakimi ve sizi reddediyoruz" dedi.

MAHKEME BAŞKANINI TEHDİT ETTİ

Söz alan avukat Türkan Aslan Ağaç da 'reddi heyet' talebinde bulundu. Ağaç, "Mahkemenin tarafsızlığının ortadan kalktığını düşündüğümüz için çekilmenizi istiyoruz. Eğer bunu kabul etmezseniz biz heyeti reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukatların yaptığı konuşmaların ardından mahkeme başkanı sanığa söz verdi. Sanık Gencer, "Kendi söylemleri gösteriyor ki HDP binaları terör yuvalarıdır' diyerek tahrik indirimi istedi. Bunun üzerine salondakiler sanığa tepki gösterdi. Mahkeme başkanı sanık Gencer'i uyardı. Sanık Gencer bu kez mahkeme başkanına hitaben, "Senin başına bela olurum" deyince salonda bir kez daha tepkiler yükseldi. Mahkeme başkanı sanığın SEGBİS odasından çıkarılmasına hükmetti.

KARARI 7'NCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ VERECEK

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, bir sonraki duruşmada salonda bulunması için cezaevine yazı yazılmasına hükmetti. 'Reddi heyet' talebini reddeden heyet, bu talep için dava dosyasının mahkeme heyetinin yazılı görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2022'ye erteledi.