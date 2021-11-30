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İzmir'de deniz taştı, Kordon sular altında kaldı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı. Taşan deniz suyu nedeniyle Kordon sular altında kaldı. Çeşme ve Seferihisar'da da fırtına nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesinin zarar gördüğü öğrenildi

İzmir'de deniz taştı, Kordon sular altında kaldı
30 Kasım 2021 Salı 15:51

Ege'de dünden bu yana görülen fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İzmir'de sabah saatlerinde Kordonboyu'nda dalgaların yükselmesinin ardından taşan deniz suyu, sahil bandından 2. Kordon olarak tanımlanan Cumhuriyet Bulvarı'na kadar ilerledi.

Gündoğdu Meydanı'nın da sular altında kaldığı bölgeden geçen yol, trafiğe kapatıldı.

Kordon'da su basan bazı iş yerlerinde de tahliye çalışması yürütülüyor.

Öte yandan, bölgede bazı vatandaşların temizlik aracına binerek kuru alanlara ulaşma çabası da kameralara yansıdı.

Balıkçı tekneleri battı

Çeşme ve Seferihisar'da da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kıyıya bağlı çok sayıda balıkçı teknesi zarar gördü.

Seferihisar'daki Sığacık Mahallesi'nde kıyıya bağlı tekneler, birbirine çarpmaları ve karaya sürüklenmeleri sonucu hasar gördü, Girlen mevkisinde 2 balıkçı teknesi battı.

Çeşme'de ise deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sahil bandı su altında kaldı. Kent merkezinde kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi ise battı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fırtına #deniz #kordon #su bastı
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