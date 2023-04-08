İzmir'de deniz ulaşımıyla bir yılda 7 bin ton karbondioksit gazı salımı engellendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımında yaptığı atılımlar sayesinde, İZDENİZ gemilerinde taşınan araç ve bisikletli yolcu sayısı arttı. Çevreci ulaşım anlayışı ile salımı engellenen karbondioksit gazı miktarı bir yılda 7 bin tona ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2030’da sıfır karbon hedefi doğrultusunda, toplu taşımada deniz ulaşımının payı artırıldı. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren Bostanlı-Üçkuyular hattında artan feribot ve sefer sayısıyla birlikte 2022 yılında 1 milyon 298 bin 992, son üç ayda ise 272 bin 755 araç taşındı. Kentteki karbon salınımını azaltmak için 2020 yılında başlatılan bisikletli deniz ulaşımında 5 kuruş uygulamasından ise geçen yıl 239 bin 534, 2023’ün ilk ayında 48 bin 78 yolcu yararlandı.

“Yıllık yaklaşık 2,6 milyon litre yakıt tüketimi engellendi”



Doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir kent için karbon emisyonu azaltımının İzmir’in çok güçlü bir hedefi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, “İklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefiyle projelerimizi hayata geçiriyoruz. İZDENİZ filomuzda bulunan 7 araba vapuruyla günde ortalama 55, hafta sonu ise 51 sefer düzenliyoruz. Tüm seferlerimizde feribotlarımız tam kapasite çalışıyor. Bu işleyiş modelimiz ile yıllık yaklaşık 2,6 milyon litre yakıt tüketimini engelliyoruz. 1 yılda yaklaşık 7 bin ton karbondioksit salımını da engellemiş oluyoruz. Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik birbiriyle bütünleşik, mobiliteyi artıran, doğa dostu enerji kaynaklarını kullanan araçların kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Karbon salımını artıran unsurları sistematik olarak bertaraf edici yenilikçi projelere öncelik veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Temiz ulaşım modellerini artırma hedefindeyiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir hareketlilik üzerine bir stratejik plan hazırlayan öncü kurumlardan bir tanesi olduğuna işaret eden Oruç, “Uluslararası paydaşlarımız işbirliğinde yaklaşık bir yıldır devam eden ‘Sürdürülebilir Hareketlilik’ planı kapsamında kent genelinde sürdürülebilir ulaşım sistemleri için çalışmamız devam ediyor. İzmir Türkiye’de en büyük bisiklet ağına sahip bir kent. Kent genelinde yaklaşık 111 kilometre bisiklet yolumuz bulunuyor. Aynı zamanda Eurovelo ağıyla birlikte 600 kilometreyi geçiyoruz. Ayrıca, bisiklet kullanımını artırmak için feribotlarımızda ve vapurlarımızda teşvik edici çalışmalarımız bulunuyor. Vatandaşlarımız deniz yolu ulaşımında normal binişte tam ücret verirken bisikletli ulaşımda 5 kuruş ücret ödüyor. Bu uygulamamız sayesinde son bir yılda bisiklet kullanım oranı yüzde 50 arttı. Temiz ulaşım modellerini artırmak için çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci ulaşım araçlarını kent geneline yaymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.