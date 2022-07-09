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İzmir'de denizde bir gencin cesedi bulundu!

İzmir'de, Serkan Metin Kılıkçı'nın (21) denizde cansız bedeni bulundu. Kılıkçı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İzmir'de denizde bir gencin cesedi bulundu!
09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:18

Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında, saat 07.00 sıralarında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Pasaport İskelesi'ne çıkarılan kişinin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Serkan Metin Kılıkçı’ya ait olduğu belirlenen ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #pasaport #ceset #ölü bulundu
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