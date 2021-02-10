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İzmir'de denizde ceset bulundu

İzmir’in Karşıyaka ilçesi açıklarında, denizde 55-60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği araştırılıyor

İzmir'de denizde ceset bulundu
10 Şubat 2021 Çarşamba 13:47

Vapurda yolculuk yapan vatandaşlar, bugün saat 12.00 sıralarında, Bostanlı İskelesi'nin 500 metre ilerisinde suda hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir ceset #deniz ceset
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