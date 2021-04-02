İzmir'de denizde ceset bulundu

Konak'ta bir kişi denizde ölü bulundu. Kişinin dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor

İzmir Konak'ta sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizde ceset olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi. Ekipler cesedi sudan çıkarttı. Ölen kişinin Mehmet Zeki Yalçın olduğu ve kağıt, pet şişe karton toplayarak geçimini sağladığı tespit edildi.

Yalçın'ın dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor. Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisinin yapılacak olduğu İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.