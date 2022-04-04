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İzmir'de denizde ceset bulundu!

04 Nisan 2022 Pazartesi 08:45

İzmir Konak'ta balık tutan vatandaşlar denizde bir ceset gördü. Deniz polisi cesedi denizden çıkartırken, ölen kişinin bir erkek olduğu öğrenildi. Ölen kişinin kimlik bilgilerinin belirlenemediği açıklandı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı  Karataş tramvay durağı yakınında balık tutan vatandaşlar, saat 05.00 sıralarında denizde bir kişinin olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen noktaya ulaşan deniz polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde denizden çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili araştırma başlatılırken, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Denizden çıkartılan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ceset #ölüm #deniz ceset
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