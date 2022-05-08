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İzmir'de denizde ceset bulundu!

İzmir'de denizde ceset bulundu!
08 Mayıs 2022 Pazar 08:31

İzmir Aliağa'da denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede üzerinde dalgıç kıyafeti olan cesedin 60 yaşındaki Mehmet Ali Engin'e ait olduğu tespit edildi


Aliağa ilçesi Pınarcık mevkisinde denize giren bir kişi, dalgıç kıyafetiyle hareketsiz duran kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Mehmet Ali Engin'e ait olduğu belirlendi. Engin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #ceset #dalgın kıyafetli ceset #izmir ceset #izmir deniz ceset
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