İzmir'de denizde ceset bulundu!

İzmir Konak'ta bulunan Pasaport Vapur İskelesi yakınında bir ceset bulundu. Kıyıya çıkartılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı

Olay, Pasaport Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Denizde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen deniz polisi, kişiyi kıyıya çıkardı. Öldüğü belirlenen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi. Erkek cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.