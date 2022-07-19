BEHZAT Ç. SEVENLERE GÜZEL HABER!
BEHZAT Ç. SEVENLERE GÜZEL HABER!
0
İŞ YERİNDE VAŞAK ŞOKU!
İŞ YERİNDE VAŞAK ŞOKU!
0
DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE
DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE
0
DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
0
banner776

İzmir'de denizde ceset bulundu!

İzmir Konak'ta denizde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi. Sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı

İzmir'de denizde ceset bulundu!
19 Temmuz 2022 Salı 11:23

 İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı.

Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yaptı.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #ceset #ölüm
Önceki Haber
DSP'yi yasa boğan ölüm! Genel Başkan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti!
Sonraki Haber
Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar yeniden yükselişte!
7 yıldır hasta eşine çocuk gibi bakıyor
7 yıldır hasta eşine çocuk gibi bakıyor
0
İzmir Çeşme'de yanan alanlar böyle görüntülendi!
İzmir Çeşme'de yanan alanlar böyle görüntülendi!
0
Soyer duyurmuştu! Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor
Soyer duyurmuştu! Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor
0
Eymen bebek davası sonuçlandı! Bir daha gün yüzü göremeyecekler!
Eymen bebek davası sonuçlandı! Bir daha gün yüzü göremeyecekler!
0
İzmir'e gelecek olan gemi ile ilgili rapor ortaya çıktı: 9 ton asbest varmış!
İzmir'e gelecek olan gemi ile ilgili rapor ortaya çıktı: 9 ton asbest varmış!
0
İzmir avukat
İzmir avukat
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.